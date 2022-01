Marianna Schreiber wyjawia prawdę o życiu żon polityków PiS-u. Podaje zatrważające fakty

"Są uzależnione ekonomicznie. Po kilku, kilkunastu latach małżeństwa są zobowiązane do trwania w tym samym zdaniu oraz poglądach, często w imię 'miłości'. Bo co powiedzą sąsiedzi, rodzina, znajomi (wyborcy PiS). Przecież twój mąż jest najlepszym człowiekiem na świecie (...), a ty, byciem sobą go niszczysz. Poza tym i tak on jest ważniejszy od ciebie, bo choćbyś miała 'tytuły naukowe', ty i tak będziesz na straconej pozycji" - napisała w niezwykle szczerym poście na Instagramie.