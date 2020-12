"Kobiety nie mają monopolu na to, żeby dobrze wyglądać". Czy Krzysztof Rutkowski korzysta z medycyny estetycznej?

Znany detektyw Krzysztof Rutkowski dzieli się z internautami licznymi postami i zdjęciami na temat swojego życia zawodowego i prywatnego. Niektórzy fani zarzucają mu korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej. Rutkowski jednak uważa, że to z czego korzystamy i jak wyglądamy jest sprawą osobistą. Czy zatem Rutkowski korzysta ze specjalnych zabiegów?

Krzysztof Rutkowski jest najbardziej znany i najbardziej medialny wśród polskich detektywów. Wielokrotnie udowadniał, że prowadzone przez niego śledztwa bywają spektakularne i skuteczne. Tak samo spektakularnie od lat żyje na co dzień.

Rutkowski o zabiegach medycyny estetycznej

Ostatnio internautów zaniepokoił wygląd Krzysztofa Rutkowskiego. Fani zauważyli zmianę w wyglądzie.

- Czy aby dobrze wyglądać, mam się niezdrowo odżywiać? Aby mieć dobrą sylwetkę, nie chodzić na siłownię? Ważyć 100 kilogramów, a nie 72 – tyle, ile ważę? Żyjemy w świecie cywilizowanym, nowoczesnym, dostępnym. Jeśli stać nas na cokolwiek, bez względu na to, co by to nie było, naszą sprawą jest, z czego korzystamy. Dotyczy to także medycyny estetycznej - powiedział Plejadzie Rutkowski.

W Polsce mężczyźni nadal niezbyt często korzystają z zabiegów medycyny estetycznej. Wiele osób uważa to za temat tabu, a dbać o siebie i poprawiać swój wygląd mogą wyłącznie kobiety. Krzysztof Rutkowski ma jednak odmienne zdanie na ten temat. - Uważam, że kobiety nie mają monopolu na to, żeby dobrze wyglądać. Faceci też powinni dobrze wyglądać. Pasuje mi, że zacząłem dbać o siebie. To mój wybór, moja sprawa.

Rutkowski o koronawirusie

Krzysztof Rutkowski w wywiadzie zdradził również, jakie skutki odczuwa i zauważa po przejściu zakażenia koronawirusem. - Odkąd zrzuciłem 14 kilogramów, jestem regularnym gościem własnej siłowni i świetnie się czuję. Przeszedłem koronawirusa z małym efektem negatywnym. Mogę nawet powiedzieć, że po koronawirusie mam większą moc, niż miałem przed. Lepiej się czuję. Dlaczego? Bo zdrowo odżywiamy się z żoną, która wyciska soki, tłoczy oleje. Pokazujemy naszemu synowi, jak żyć. Zdrowe jedzenie też wpływa na cerę i wygląd.

Krzysztof Rutkowski o rewitalizacji i odnowie skóry

- Co jem, piję, jak się czuję - to moja osobista sprawa. To, że dobrze wyglądam, nie znaczy, że muszę się ostrzykiwać. A jeżeli nawet robię rewitalizację skóry, dostaję witaminy na twarz, dłonie czy szyję, to moja sprawa. Ja za to płacę. Przecież skóra potrzebuje odnowy. Jeżeli istnieją odpowiednie środki, dlaczego mamy z nich nie korzystać? - podsumowuje detektyw.

