Kobiety tracą ochotę na seks. Często wina leży po stronie ich partnerów

Amerykańsko-kanadyjscy naukowcy postanowili sprawdzić, dlaczego kobiety w pewnym momencie nie chcą już współżyć ze swoimi drugimi połówkami. W tym celu eksperci przyjrzeli się osobom z różnych krajów, a wnioskami podzielili się na łamach czasopisma naukowego "Archives of Sexual Behavior". Ich spostrzeżenia mogą zaskakiwać.

Nie da się ukryć, że pary z wieloletnim stażem nie współżyją już tak często, jak chociażby na początku ich relacji. Może to mieć związek z wieloma czynnikami. Zdarza się, że nie są zadowolone ze swojego ciała po ciąży, są zmęczone lub zestresowane. Mało która z pań analizuje wówczas zachowanie swojego partnera, które zdaniem naukowców może mieć ogromny wpływ na ich libido.

Eksperci ustalili, że kiedy wszystkie obowiązki domowe spoczywają na barkach kobiety, mężczyzna znacznie traci w jej oczach. Dbanie o dom, zakupy, a nawet wyręczanie partnera w prozaicznych sprawach takich jak umówienie go na wizytę u lekarza może wpłynąć na to, że w pewnym sensie przestaje nas pociągać.

Co ciekawe wiele kobiet, może nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. Zastanawiając się nad tym, czemu nie mają ochoty na seks, często winy w tym upatrują wyłącznie w sobie.

Mając do czynienia z facetem, który zachowuje się jak dziecko, warto jest z nim o tym szczerze porozmawiać. Często okazuje się, że druga strona wcześniej nie widziała żadnego problemu, dlatego to ważne, aby jasno zakomunikować swoje oczekiwania oraz potrzeby.

Niestety nikt z nas nie potrafi czytać w myślach, więc jeśli nie powiemy swojej drugiej połówce, co tak naprawdę czujemy, może nigdy się tego nie domyślić. Gdy rozmowa nie do końca przebiegła po naszej myśli, nie zaszkodzi skorzystać z pomocy specjalisty.

