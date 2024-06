Szczere wyznanie Skiby. Oto co zrobił specjalnie dla żony

Mówi się, że za ukochaną osobą można skoczyć w ogień, a także, że miłość zmienia człowieka. Jak się okazuje, Krzysztof Skiba jest przykładem, że to prawdziwe słowa. Za namową Karoliny Kempińskiej muzyk zrezygnował z jedzenia mięsa.

Żona celebryty sama jest wegetarianką od 11 lat. Zanim Skiba zgodził się na zmianę sposobu żywienia, 34-letnia ukochana pomagała mu w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najwyraźniej zmiana diety była naturalną konsekwencją tej drogi. Sama Karolina przeszła na wegetarianizm z powodu miłości do żywych stworzeń. Przyznała niegdyś, że jej zdaniem w Polsce brakuje należnego szacunku do zwierząt hodowlanych.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!