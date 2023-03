Kobiety z niższymi emeryturami. Dysproporcje będą się tylko pogłębiać

Jednocześnie, według prognoz ZUS, procent pensji, który wraca w formie emerytury, jest z roku na rok coraz mniejszy. Obecnie średnio jest to połowa przychodów, ale dla dzisiejszych dwudziestolatków może być to nawet 20 proc. Mówimy o średniej, co oznacza, że emerytury kobiet będą jeszcze niższe.