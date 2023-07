Kochali się w niej wszyscy. Na jej cześć nazwano torebkę

Publiczne i impulsywne kłótnie, akty zazdrości i wspólna piosenka "Je t'aime... moi non plus" z erotycznym podtekstem (grana w rozgłośniach wyłącznie po godzinie 23) sprawiły, że para przeszła do historii jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych. U swojego boku przetrwali 12 lat, ale pozostali przyjaciółmi do końca. - Serge był wspaniałym mężczyzną. Ja byłam tylko ładna — wyznała po jego śmierci Birkin.