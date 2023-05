Torebki na lato 2023. Które modele robią furorę w tym sezonie?

Plecione torby mają to do siebie, że nie są chwilową nowinką, a wracają do mody każdego lata. W taki klasyk opłaca się zainwestować. Warto jednak zwrócić uwagę na materiał, z którego została wykonana taka torba. Polska marka Lobos ma w swojej ofercie limitowaną kolekcje torebek z wytrzymałej rafii, która jest wytwarzana z naturalnych włókien liści palmy iglastej.