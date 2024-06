Kot chodzi z uniesionym ogonem? To ważny znak

Każdy właściciel kotów chciałby, aby mogły się z nami porozumiewać. Niestety nie potrafią mówić, jednak dają nam konkretne sygnały, dzięki którym powinniśmy wiedzieć, co chcą nam przekazać. Okazuje się, że szczególnie pomocny jest w tym przypadku ich ogon.

Bywają uparte, przez co często stawiają na swoim. Jeśli na czymś bardzo im zależy, zrobią wszystko, by osiągnąć swój cel. Najczęściej ma to związek z jedzeniem lub zwróceniem na siebie naszej uwagi.