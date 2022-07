Kolejne 70 tysięcy dzieci dowiedziało się, jak dbać o zdrowie zębów

Szkoły z całej Polski, jak co roku, niezwykle aktywnie przystąpiły do programu "Dziel się Uśmiechem", co bardzo nas cieszy. Pokazuje to również, że problem wciąż aktualny, a program jest potrzebny. Dzięki zaangażowaniu koordynatorów PCK, organizatorów i nauczycieli kolejne dzieci będą potrafiły prawidłowo dbać o zdrowy i piękny uśmiech – powiedziała Małgorzata Szukała, Kierowniczka Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów w Biurze Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.