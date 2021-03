Kolejne informacje pogrążają księżną Meghan. Jej byli pracownicy twierdzą, że "cierpieli na zespół stresu pourazowego"

Zemsta uciśnionych

Zaczęło się mówić, że jest pewien królewski krąg, do którego nikt nie chce należeć. To otoczenie księżnej Meghan. Brytyjski "The Times" wspomina, że służba księżnej była wielokrotnie widywana we łzach. Księżna miała napastować i upokarzać swoich pracowników.