Kolejne wstrząsające doniesienia w sprawie Britney Spears. Dzień przed złożeniem oświadczenia piosenkarka dzwoniła na 911

Wołanie o pomoc

Britney Spears dzień przed emocjonalnym wystąpieniem kontaktowała się z numerem alarmowym, by zgłosić nadużycia związanie z opieka kuratorską. Gest ten wywołał duże poruszenie wśród opiekunów wokalistki. "Bali się tego, co Spears może powiedzieć następnego dnia i dyskutowali, jak się przygotować na wypadek, gdyby się zbuntowała" - czytamy w raporcie dziennikarzy "New Yorkera".