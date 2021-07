Lewica chce wolności i równości dla osób LGBTQ+. Konfederacja protestuje

Na najbliższym posiedzeniu sejmu będzie rozpatrywana uchwała przygotowana przez Krzysztof Śmiszka z Lewicy. Wnioskuje on o ustanowienie terytorium Polski strefą wolności i równości dla osób LGBTQ+. Poseł Konfederacji, Dobromir Sośnierz, uważa uchwałę za bezzasadną - jego zdaniem, osoby LGBTQ+ mają w Polsce te same prawa, co obywatele heteroseksualni.