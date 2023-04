Kolekcja Jemiol wiosna-lato 2023

Nowością, po raz pierwszy wydaną przez markę JEMIOL jest seria akcesoriów do stylizowania, która świetnie pasuje do outfitów z najnowszej kolekcji. Dodatki są także na tyle uniwersalne, że z pewnością można je dopasować do rzeczy, które już mamy w naszej szafie. W linii są torebki dostępne w dwóch wersjach - kopertówki i bardzo praktyczne shoperki oraz paski w trzech wariantach kolorystycznych ze srebrną, ozdobną klamrą. Zarówno torebki, jak i jeden z pasków są wykonane ze 100% naturalnej skóry w wersji czarnej z tłoczonym wzorem krokodyla. Taki wzór efektywnie podkręca każdy casualowy look dodając mu nutę elegancji i szyku. Dostępne są także paski w kolorze beżowym i czarnym, gładkie, bez żadnego wzoru.