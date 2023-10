Kolekcja MAKO na jesień 2023. Powrót do klasyki i minimalizmu

Flagowe modele przeszły metamorfozę dzięki tłoczeniu w subtelny wzór plecionki. Rezultatem są torebki, które emanują elegancją, nie tracąc na funkcjonalności. Pojawią się też wersje modeli w czarnym zamszu. W tym sezonie MAKO oferuje też Baguette Bags to must have w dwóch odsłonach – klasycznej, podłużnej, której kształt nawiązuje do lat 90. oraz większej, asymetrycznej.