Kolekcja "Mysterious Garden" Sandry Stachury

Sandra Stachura to polska projektantka, której kolekcje doceniają przede wszystkim nowoczesne, silne i niezależne kobiety. Jej projekty charakteryzują się dbałością o każdy detal, a odważne połączenia form i kolorów oraz najwyższa jakość materiałów to jej znak rozpoznawczy. Jest finalistką Fashion Clash Festival w Maastricht, Gombold újra, Mercedes-Benz Fashion oraz Week Central Europe, European Fashion Accelerator na Słowacji, OFF Fashion. Zajęła także 2. miejsce w konkursie Off Fashion w Kielcach, gdzie ubrania, buty i akcesoria były ręcznie wykonane przez designerkę z wykorzystaniem niestandardowych materiałów, druku 3D oraz światłowodów. Została wyróżniona także między innymi przez Radę Wysokiej Mody podczas Cracow Fashion Week, a także przez Dziennik Polski w kategorii najlepsza kolekcja. Jej ubrania były prezentowane zarówno w polskich oraz zagranicznych mediach, między innymi w magazynach modowych: Vogue Italia, Vogue Poland, Elle Poland, K Mag, Viva Magazyn, In Style Poland, Joy Czech Republic, Glamour Poland, Gala, Joy Poland.