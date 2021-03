Kolor namiętności. Kusząca bielizna w wyjątkowym wydaniu

Czerwień – co symbolizuje?

Czerwień to kolor niezwykle symboliczny, który kojarzy się głównie z miłością, namiętnością, ale także z walką, odwagą i nierzadko cierpieniem. Czerwone róże oraz serca dominują podczas walentynek i kojarzą się z płomiennym uczuciem, czerwony symbol krzyża przywołuje na myśl pomocą medyczną, czerwona podwiązka dołączana do studniówkowej stylizacji ma przynieść szczęście na maturze, a czerwona sukienka to fason często kojarzący się z pewną siebie i świadomą swoich walorów kobiecością.