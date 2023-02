Kolor portfela ma znaczenie. Dzięki niemu przyciągniesz pieniądze

Co przynosi pieniądze? To najpopularniejsze przesądy

Co włożyć do portfela na szczęście? Najpopularniejsze są przede wszystkim łuski z wigilijnego karpia, które zgodnie z tradycją mają przynosić nam finansową obfitość w kolejnym roku. Jeśli natomiast dajemy portmonetkę lub portfel w prezencie, ważne jest również schowanie do niego symbolicznego grosika na szczęście. Ma to poprawić sytuację finansową obdarowanej takim prezentem osoby.