Kolorowe garnitury w stylu dopamine dressing - przegląd modeli do 150 zł

W jaki sposób odczarować ponurą atmosferę pandemii? Oczywiście ubraniami! Popularny obecnie trend dopamine dressing to nic innego jak świadome wybieranie elementów garderoby, które dodają pewności siebie i poprawiają nam humor. Zamiast decydować się na klasyczną i neutralną paletę barw przekonaj się do neonowych i wyrazistych odcieni. Przykładem takiego zestawu jest kolorowy garnitur. Nie wiesz, jaki wybrać i z czym go stylizować? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy poradnik z przeglądem najmodniejszych garniturów do 150 zł.