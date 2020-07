Kolorowy szyk na stopach. Jaki kolor paznokci w modnym pedicure?

Elegancki pedicure to najczęściej klasyczny, czerwony kolor lub neutralny french manicure. Możliwości jest jednak znacznie więcej… Trwały, błyszczący i prostszy pedicure hybrydowy zrobicie teraz samodzielnie w domu, a duży wybór modnych kolorów pozwoli dopasować coś nawet dla najbardziej wybrednych.

Pedicure — letnie inspiracje

Lato to czas, kiedy z kolorami paznokci można poaszaleć. W ciepłe dni nosimy sandały, a odsłonięte obuwie daje nam możliwość pochwalenia się modnie upiększonymi stopami. Na starannie wykonany kolorowy pedicure aż miło popatrzeć. Odchodzi się już od tzw. kompletów kolorystycznych, czyli tego samego koloru manicure i pedicure, gdyż uważane są za poprawne, estetyczne, ale dość nudne. Nadal spójna kolorystyka paznokci u rąk i nóg jest mile widziana, ale w tonowanej wersji. Na dłoniach pastelowy odcień różowego albo błękitnego, a na stopach ciemniejszy i bardziej intensywny kolor. Można też przełamać kolorystykę pojedynczymi płytkami w innym odcieniu.

Masz nieco wolnego czasu? Nasza propozycja to domowy pedicure hybrydowy, który może okazać się dziecinnie prosty w porównaniu do kilkuetapowych zabiegów u kosmetyczki. Komfortowy pisak hybrydowy dobrze leży w dłoni i jest produktem "3 w 1", co znacznie ułatwia aplikowanie kolorowej warstwy na paznokcie u dłoni i stóp.

Odważny róż na pełne kolorów lato

Piękne i wypielęgnowane stopy to podstawa, ale wiele z nas sięga w letnim pedicure dalej i stawia na kolor. Ten, jeśli dobrze go dobierzemy, może stać się głównym elementem stylizacji i nawiązywać np. do bajecznie kolorowych sandałów. Wystarczy wybrać odcień występujący na wzorzystym ubraniu lub dodatku, a także zadbać o to, aby pasował do ubrań, które często nosimy. Do takiej stylizacji dobierasz białą sukienkę albo jeansowe szorty i koszulkę, a także prostą listonoszkę: świetny strój na lato gotowy. Zwłaszcza gama intensywnych odcieni różu "wpada w oko". Od słodkich i dość cukierkowych odcieni klasycznych, różowych paznokci, po tajemnicze, lekko opalizujące kolory: purpurowy, fuksjowy, a nawet bordowy.

Rozbielone barwy dla elegantki

Jedną z neutralnych propozycji paznokci u stóp jest french manicure, ale to niejedyna jasna inspiracja. Jasne paznokcie (nawet białe) dają efekt jasnych, zadbanych stóp, pasują do letnich ubrań utrzymanych w jasnej kolorystyce i… podkreślają opaleniznę na nogach (zwłaszcza chłodne odcienie).

Delikatne kolory w kobiecym wydaniu

Subtelniejsze odcienie czerwieni przykuwają wzrok w mniejszym stopniu od eleganckiego i krwistego odcienia. Czerwony pedicure to wybór klasyczny, ale dość często spotykany. Jeśli nie chcesz wtopić się w ten sposób w tłum, a raczej z niego wyróżnić, postaw na bardziej wyrafinowane odcienie. Np. koralowy, malinowo-różowy czy odcienie przypominające letnie kwiaty w pełnym rozkwicie mają tę zaletę, że świetnie zgrywają się z naturalnymi odcieniami skóry bez względu na karnację i stopień opalenizny. Takie kolory jak mało które świetnie prezentują się do sandałów na wysokich obcasach, w których wybierasz się na eleganckie przyjęcie, i kwiecistej sukienki.

Jakich kolorów w pedicure unikać?

Użytkowniczki lakierów hybrydowych w pedicure najczęściej wskazują szarość. Choć czasem szare paznokcie dopełniają elegancki strój np. do biura, w wersji letniej i w pedicure prezentują się jak przykurzone, co daje nieestetyczny efekt. Odradza się też bardzo ciemne kolory, zwłaszcza na niewielkich płytkach, gdy te wizualnie zmniejszają paznokcie. Pamiętajmy, że pedicure widać z pewnego dystansu, dlatego np. drobne zdobienia są w tym przypadku niepotrzebne.