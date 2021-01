Kolorystyczne trendy według Pantone. Jak powstał słynny Color Institute?

Pantone. Narodziny wizjonera kolorystycznych trendów

Co trzeba zrobić, żeby stać się słynnym wizjonerem kolorów, którego prognozy śledzi cały świat? W przypadku Lawrence’a Herberta kluczowy okazała się genialna idea, która raz na zawsze zmieniła podejście do kolorów w świecie sztuki i designu. Zanim założyciel marki Pantone zyskał miano kolorystycznego króla, pracował w przedsiębiorstwie braci Levine, gdzie zajmował się drukiem komercyjnym. O genezie powstania marki wiadomo niewiele, ale możemy się domyślać, że pewnego dnia amerykańskiego inżyniera nawiedziła genialna wizja, dzięki której zrewolucjonizował pracę milionów twórców na całym świecie. Herbert wykupił firmę Levine i zmienił jej nazwę na Pantone. Niedługo potem wizytówką marki stał się innowacyjny system do identyfikacji, doboru i komunikacji kolorów – Pantone® Matching System®. W 2007 roku markę Pantone przejęła firma X-Rite, by kontynuować i rozwijać kolorystyczne dziedzictwo Herberta. Dziś mówiąc o Pantone, mamy na myśli potężną instytucję kreowania kolorystycznych trendów, która od lat rządzi niepodzielnie światem mody, projektowania i barw.