Kombinezon na lato z sieciówki. Katarzyna Cichopek zapłaciła za niego tylko 79,99 zł

Katarzyna Cichopek w kombinezonie z sieciówki

Katarzyna Cichopek ma swój określony styl. Zwiewne, dziewczęce sukienki z falbankami, kobiece kombinezony, dżinsowe kurtki, spódniczki i kolorowe swetry to elementy, które przewijają się w jej wielu stylizacjach. Aktorka często sięga po ubrania pochodzące od znanych projektantów, ale nie zawsze sugeruje się marką. Kiedy w sieciówce znajdzie coś, co wpisuje się w jej modowe upodobania, nie ma oporów, aby to kupić. I tak znalazła beżowy kombinezon z szerokimi nogawkami i elastycznymi gumkami w topie.