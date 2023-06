Komentuje zwolnienie teściowej. Mówi, jaką wróży jej przyszłość

- Żyłam tym programem, był dla mnie najważniejszy - mówiła Katarzyna Dowbor niedługo po zwolnieniu. - Przykre to, że próbowano sugerować, że jestem schorowana. Że to trudny program, który bardzo wykańcza zdrowotnie i psychicznie. Nie mam żadnych problemów zdrowotnych, bo to, co napisano o tarczycy, to stara sprawa, już tarczycy nie mam. Wyciąganie tego po latach jest obrzydliwe - powiedziała Dowbor "Wirtualnym mediom".