Kompleksowa pielęgnacja, czyli dlaczego warto postawić na jedną linię kosmetyków?

Szukasz kompleksowej pielęgnacji dla swojej skóry? Mamy rozwiązanie!

Kompleksowa pielęgnacja jest podstawą do zachowania dobrej kondycji skóry. To, czy używamy jednej, czy kilku różnych linii kosmetyków ma znaczenie! Zobacz, dlaczego warto jest korzystać z jednorodnych produktów i wybierz linię odpowiednią dla siebie.

Jedna czy kilka linii kosmetyków, czyli pielęgnacyjne dylematy...

Kompleksowa pielęgnacja skóry powinna być naszym codziennym nawykiem. To jedna z zasad dbałości o zachowanie jej dobrej kondycji, a nierzadko powrotu do pełni zdrowia po przebytych chorobach dermatologicznych. Dylematem pielęgnacyjnym jest zazwyczaj dobór kosmetyków. Zapominamy, a często nie zdajemy sobie sprawy, że nie zawsze można mieszać składy preparatów od różnych producentów i używać produktów z kilku różnych linii. Takiej mieszanki nie poleca się nikomu do codziennego stosowania.

Aplikacja kosmetyków jednego producenta ma bardzo dużo zalet, zwłaszcza że:

● preparaty uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu nie trzeba się martwić, że skóra nie będzie właściwie zaopiekowana,

● działają efektywniej, jeśli zawarte w nich substancje czynne są połączone,

● cała linia to gwarancja jakości, ale też bardzo dobry pomysł na prezent.

Używanie jednej linii kosmetyków jest szczególnie polecane osobom zmagającym się z niedoskonałościami lub schorzeniami o podłożu dermatologicznym. Im dedykuje się zazwyczaj dermokosmetyki, które w składzie mają związki o działaniu łagodzącym podrażnienia. Takie linie produktów oferuje Cetaphil. Marka ma w swojej ofercie dermokosmetyki, które zadbają o każdy typ cery. Pamiętaj, że jeśli Twoja skóra nie jest w najlepszej kondycji, zdecydowanie nie należy mieszać produktów, których składy się nie uzupełniają. Substancje zawarte w preparatach mogą wpływać na siebie drażniąco i zamiast poprawić, jedynie pogorszą stan cery.

Waga składu preparatów

Wybierając produkty do pielęgnacji, nie możemy pominąć ich składu. Warto pamiętać, że kosmetyki drogeryjne znacznie różnią się od dermokosmetyków. Klasyczne kremy i emulsje do mycia mogą posiadać wiele substancji drażniących, a nawet wywołać reakcję uczuleniową.

Emulsja micelarna Cetaphil została opracowana z udziałem dermatologów, dlatego nie ma mowy o związkach drażniących w jej składzie. Kosmetyk nie uszkadza bariery ochronnej naskórka, dlatego poleca się go np. osobom ze skórą wrażliwą. Idealnie komponuje się i uzupełnia z kremem tej samej marki. Jest to szczególnie ważne dla posiadaczy cery wrażliwej lub problematycznej, ponieważ dogłębne oczyszczanie stanowi w ich przypadku konieczność.

Umiejętne i bezpieczne pozbywanie się zanieczyszczeń to główny punkt w kompleksowej pielęgnacji skóry, zwłaszcza w przypadku cery trądzikowej. Dla jej posiadaczy stworzono również całe linie produktów, które mogą pomóc dojść skórze do pełni zdrowia. Ważną informacją jest adnotacja mówiąca, że mogą być one stosowane z jednoczesną terapią farmakologiczną. To duża zaleta, biorąc pod uwagę fakt, że takie leczenie jest bardzo często spotykane u osób z trądzikiem. Ponadto dodane do gamy preparatów kremy nie tłuszczą skóry i są znakomitą bazą pod makijaż. Aplikowane w odpowiedniej kolejności oddają skórze całe dobro, jakie w nich drzemie.

Decyzja o zakupie kosmetyków

Decyzja o nabyciu jednego lub kilku produktów z tej samej linii jest naszym osobistym wyborem. Jednak warto pamiętać, że nabycie kompletnie różnych kosmetyków nie gwarantuje ich poprawnego i efektywnego działania. Ich skład może zawierać takie same lub wykluczające się wzajemnie substancje. W efekcie nie tylko nie spełnią one naszych oczekiwań, ale też mogą doprowadzić do większych problemów powierzchni skóry.

