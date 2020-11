WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Halina Basek 13 godzin temu Parterem treści jest ONLYBIO Kompleksowa pielęgnacja dla każdej włosomaniaczki Włosy są naszą wizytówką. Marzymy o tym, by były zdrowe i pięknie wyglądały, dlatego szukamy coraz nowszych i efektywniejszych rozwiązań. Chcemy dać swoim włosom więcej, by równie dużo dały nam od siebie. Nic więc dziwnego, że z namaszczeniem oddajemy się modnemu ostatnio włosingowi i najnowszemu trendowi instagramerek, czyli metodzie OMO. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Na czym polega włosing i metoda OMO? Włosing to nic innego jak domowa pielęgnacja włosów. Można w niej korzystać z gotowych kosmetyków lub samodzielnie przygotowywać mikstury z produktów, które na pierwszy rzut oka nie mają nic wspólnego z włosami, np. miód, jajka, banany. W internecie znajdziemy mnóstwo przepisów na domowe odżywki czy maski do włosów. Aktualnie więcej wieczorów spędzamy w domu, więc zdecydowanie warto poświęcić trochę czasu na włosing. Metoda OMO daje nam możliwość odżywienia, nawilżenia i upięknienia włosów w domowych pieleszach. Najprościej mówiąc OMO to odżywka-mycie-odżywka. Od błyszczących, sprężystych i zregenerowanych włosów dzieli nas więc tylko prosty rytuał ich mycia, do którego idealnie sprawdzą się kosmetyki nowej serii Hair Balance od ONLYBIO. Wystarczą dwie odżywki i szampon, by efekt był wprost zdumiewający. Na czym opiera się metoda OMO? 1. Na mokre włosy nakładamy pierwszą odżywkę (np. Hair Balance by ONLYBIO odżywka humektanowa), ale tylko poniżej linii uszu.

2. Po kilku minutach, nie spłukując odżywki, myjemy włosy szamponem (np. Hair Balance by ONLYBIO szampon nawilżający), szczególnie u nasady i powyżej linii uszu. Część włosów, na które była nałożona odżywka, nie musi być za każdym razem dokładnie pocierana szamponem. Pozwólmy mu swobodnie spływać po włosach i w ten sposób delikatnie je czyścić na całej długości. Całość spłukujemy.

3. Nakładamy drugą odżywkę o innym działaniu w celu utrzymania równowagi PEH (np. Hair Balance by ONLYBIO odżywka emolientowa). Po chwili ją spłukujemy. Takie postępowanie sprawi, że nasze włosy staną się optymalnie nawilżone, odżywione i gładkie. Porowatość włosów, czyli co? Może się nam wydawać, że kosmki włosów są gładkie i jednolite. Okazuje się jednak, że składają się z nachodzących na siebie łusek, co przypomina nieco budowę szyszki. W zależności od rozchylenia tych łusek, rozróżniamy włosy wysokoporowate, średnioporowate i niskoporowate. Te pierwsze charakteryzują się częstym puszeniem się i łatwością stylizacji. Są zniszczone, szybko się łamią i kruszą. Ich łuski są mocno rozchylone. Włosy średnioporowate są najczęściej spotykane. Nie są suche, ale w miarę gładkie i dosyć łatwe w stylizacji. W ich pielęgnacji szczególnie należy zwrócić uwagę na równowagę PEH. Włosy niskoporowate mają mocno domknięte łuski, więc charakteryzują się wyjątkową gładkością i brakiem podatności na układanie, ciągle wracają do swojego własnego kształtu. Z reguły włosy te mają małą objętość. W zależności od porowatości, dobieramy kosmetyki do pielęgnacji włosów. O co chodzi z równowagą PEH? Każda włosomaniaczka wie, że włosy powinny mieć zapewnioną równowagę PEH. Co to oznacza? Należy w ich pielęgnacji stosować kosmetyki, które pozwolą na dostarczenie kosmkom wszystkich niezbędnych składników. PEH, czyli proteiny, emolienty i humektanty. Proteiny są budulcem włosa. Odżywiają go, uzupełniają uszkodzenia, które w nim powstają, nadają objętości. Jednocześnie, gdy jest ich za dużo, włosy stają się napuszone i zaczynają się plątać. Humektanty stoją w opozycji do protein. Są nawilżaczami. Emolienty z kolei to swego rodzaju powłoczka włosa. Dzięki nim włosy są gładkie i miękkie, a także chronione przed działaniem czynników zewnętrznych. Równowaga między tymi składnikami jest bardzo ważna, jeśli chcemy, by nasze włosy były zdrowe i piękne. Najlepsza kondycja włosów z Hair Balance marki ONLYBIO Innowacyjna seria Hair Balance od ONLYBIO pozwala na kompleksową pielęgnację włosów o różnej porowatości. Kosmetyki dostępne są w Drogeriach Rossmann. Odżywki humektantowa, emolientowa i proteinowa świetnie sprawdzają się, jeśli chcemy zadbać o równowagę PEH naszych włosów. Można je stosować naprzemiennie przy metodzie OMO. W pielęgnacji włosów, warto dodatkowo zwrócić uwagę na końcówki. Hair Balance by ONLYBIO olejek zabezpieczający końcówki z pewnością spodoba się każdej włosomaniaczce, która narzeka na łamiące się i kruszące włosy. Kosmetyki serii Hair Balance ONLYBIO są wegańskie i w 98 proc. wyprodukowane ze składników pochodzenia naturalnego. Wszystkie kosmetyki serii mają piękne owocowe zapachy, które uprzyjemnią zabiegi związane z pielęgnacją włosów. Dodatkową zaletą są opakowania wykonane z surowców nadających się w 100 proc. do recyklingu. Parterem treści jest ONLYBIO Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze