Komputer współczesnej kobiety

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są świetną okazją do tego, aby zainwestować w sprzęt doskonałej jakości, a do tego dobrze się prezentujący. Koniec roku to też dobry moment do tego, aby najnowszy model laptopa Huawei klasy premium kupić w okazyjnej cenie. Użytkownicy MateBook 14s mogą ponadto skorzystać z wydłużonej do trzech lat gwarancji na urządzenie (pod warunkiem zakupu laptopa przed 30 stycznia 2022), bezpłatnej usługi door-to-door oraz darmowej reinstalacji systemu Windows (dwukrotnie w ciągu trzech lat).