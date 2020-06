WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne oral-b + 3 elektryczna szczoteczka sonicznaelektryczna szczoteczka do zębówszczoteczka do zębów 55 min. temu Końcówki do szczoteczek Oral-B: którą wybrać, jak często wymieniać? Mycie zębów to czynność, którą zdawałoby się każdy z nas potrafi wykonać z zamkniętymi oczami. Czy wiesz, że statystycznie co trzeci Polak robi to...źle? Samo mycie szczoteczką nie wystarczy, aby prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej. Dentyści uczą pacjentów już od najmłodszych lat, że ten proces powinien składać się z 4 etapów: czyszczenia przestrzeni międzyzębowych nicią, szczotkowania zębów, języka, oraz na końcu – płukania jamy ustnej – bowiem płyn dotrze tam, gdzie nie da rady tego zrobić szczoteczka. Podziel się (materiały partnera) Artykuł sponsorowany Czy szczoteczka elektryczna myje zęby lepiej niż manualna? Nawet jeśli do perfekcji opanujemy wszystkie ruchy koliste i wymiatające, które są niewątpliwie niezbędne do dokładnego oczyszczenia zębów, tradycyjna szczoteczka może nie być w stanie dotrzeć tam, gdzie tak naprawdę jest najbardziej potrzebna – w przestrzenie międzyzębowe, do głęboko schowanych siódemek i zębów mądrości. Próchnica tych zębów najczęściej spowodowana jest właśnie ich niedokładnym myciem. Manualna szczoteczka, ze względu na wielkość główki, nie zapewni 100 procentowego usunięcia resztek jedzenia z tych okolic. Jeśli jej się to uda, to i tak nie będziemy w stanie wykonać odpowiednich ruchów, pozwalających na dokładne doczyszczenie trzonowców. Kolejną przewagą szczoteczki elektrycznej jest to, że tak naprawdę wykonuje za nas pracę i to całkiem niezłą! Szczoteczką manualną wykonujemy około 180-200 ruchów na minutę, podczas gdy szczoteczka soniczna wykonuje ich ponad 30 000 (plus ponad 8000 ruchów rotacyjnych w przypadku tej z okrągłą główką)! Nie dość, że tempo jest zawrotne, to włókna szczoteczki poruszają się w różnych kierunkach, dzięki temu usuwają do 100% więcej płytki bakteryjnej Szczoteczka soniczna czy soniczno-rotacyjna? Jak działają szczoteczki Oral-B? Szczoteczki Oral-B zaprojektowaliśmy wspólnie z dentystami, bo kto jak nie oni najlepiej wiedzą, czego potrzeba naszym zębom? Wszystkie szczoteczki elektryczne to szczoteczki soniczne. Co to takiego? To znaczy, że szczoteczka wytwarza fale dźwiękowe o częstotliwości 200-400 Hz, które wprawiają włókna w drgania. Brzmi kosmicznie? Co powiesz zatem na fakt, że włókna takiej szczoteczki wykonują kilkadziesiąt tysięcy ruchów pulsacyjnych na minutę? Szczoteczki soniczne są niezwykle delikatne dla dziąseł, z tego względu, że ich poprawne używanie wymaga minimalnego nacisku na czyszczone powierzchnie, to końcówki włókien odpowiadają za usuwanie płytki nazębnej. To naprawdę świetny wybór dla osób z nadwrażliwością zębów czy dziąseł. Co zatem z okrągłymi szczoteczkami elektrycznymi? Te również wykorzystują fale dźwiękowe, ale dodatkowo wyposażone są w obracającą się główkę, dlatego nazywamy je soniczno-rotacyjnymi lub szczoteczkami 3D. Jak wybrać końcówkę do szczoteczki Oral-B? Kolejny parametr szczoteczki, który jest bardzo ważny, to jej końcówka – to ona jest na pierwszej linii frontu do walki o piękny i zdrowy uśmiech. Końcówki do szczoteczek Oral-B inspirowane są narzędziami spotykanymi w gabinecie stomatologicznym, a więc możemy być pewni, że mają kształt i rozmiar, który pozwoli na idealne, wygodne i, co najważniejsze, wyczyszczenie wszystkich rejonów jamy ustnej. Włókna w końcówkach są ustawione tak, aby jeszcze skuteczniej usuwać płytkę nazębną i wymiatać płytkę nazębną i resztki pokarmowe z przestrzeni międzyzębowych. Ponadto, końce włókien są tak zaokrąglone, aby nie podrażniać dziąseł. materiały partnera Końcówki do szczoteczek Oral-B są z jednej strony tak zróżnicowane, aby odpowiadały indywidualnym potrzebom użytkownika, zaś z drugiej są uniwersalne, czyli pasują do wszystkich szczoteczek 3D z oferty Oral-B. Wyjątek stanowi szczoteczka soniczna PULSONIC, do której dedykowane są oddzielne końcówki. Jak dobrać końcówkę szczoteczki idealną dla siebie? • Do codziennego dbania o higienę jamy ustnej na najwyższym poziomie - nasza najnowsza końcówka, czyli CrossAction. Jej włókna zagięte są pod kątem 16 stopni, dzięki czemu są w stanie objąć cały ząb i usunąć do 100% więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna. • Problem z wrażliwymi, krwawiącymi podczas mycia dziąsłami? Sugerujemy wybór modelu Sensi UltraThin. Końcówka złożona jest z wyjątkowo miękkich, cienkich włókien, które łagodnie, ale skutecznie dbają o dziąsła: zapobiegają ich chorobom aż dwa razy lepiej niż szczoteczka manualna. Bez obaw - końcówka Sensi Ultra Thin posiada również standardowe włókna, które rozprawią się z płytką nazębną. • Przestrzenie międzyzębowe są wyjątkowo trudne do oczyszczenia? Ten problem rozwiązuje końcówka Floss Action, która posiada włókna MicroPulse. Włókna te, głęboko penetrują przestrzenie międzyzębowe, wymiatając bakterie i resztki jedzenia nawet z najmniej dostępnych miejsc. • Dla osób noszących aparat ortodontyczny dedykowana jest końcówka Ortho Care, która doskonale czyści trudno dostępne miejsca. • Śnieżnobiałe zęby to Twój priorytet? O hollywoodzki uśmiech pomoże zadbać końcówka 3D White, która jest wyposażona w gumową nakładkę polerującą, stopniowo usuwającą przebarwienia ze szkliwa. • Pierwsza szczoteczka elektryczna? Wybierz końcówkę Precision Clean, najchętniej kupowaną przez użytkowników naszych szczoteczek. Jest uniwersalna, idealnie dopasowuje się do kształtu zęba i doskonale sprawdzi się w codziennej pielęgnacji jamy ustnej. Dlaczego należy wymieniać końcówkę szczoteczki elektrycznej? Każda szczoteczka do zębów ma swoją żywotność, na szczęście w przypadku szczoteczek sonicznych, jak i soniczno-rotacyjnych, wymienić możemy samą końcówkę. Czy to konieczne? Niestety tak, bo nawet najlepsze włókna, podczas regularnego używania, ścierają się, wyginają i nie spełniają już swojej roli.

To nie wszystko - nieważne, jak bardzo będziemy się starali, na szczoteczce, nawet tej dokładnie opłukanej, zostają bakterie i inne mikroorganizmy. Łazienka, w której zazwyczaj panuje ciepło i wilgoć, to idealne miejsce dla rozwoju drobnoustrojów - dlatego oprócz regularnej wymiany końcówki do szczoteczki, warto dbać o to, aby była ona przechowywana suchym i przewiewnym miejscu. Jak często wymieniać końcówkę szczoteczki? Dentyści zalecają wymianę końcówki do szczoteczki mniej więcej raz na trzy miesiące. Szczoteczki Oral-B same dadzą Ci znać, że pora na nową końcówkę - są wyposażone w specjalne włókna, które tracą kolor, kiedy się zużywają. Końcówkę szczoteczki 3D należy wymienić również po przebytej infekcji, to jedyny skuteczny sposób na to, aby ponownie nie wprowadzić do jamy ustnej bakterii i wirusów, które mogą czaić się pomiędzy włóknami. materiały partnera Co jeszcze możesz zrobić dla pięknego uśmiechu? Nitkowanie i płukanie jamy ustnej, a może coś jeszcze? Odpowiedź brzmi: irygator Aquacare. To urządzenie, które najskuteczniej zadba o czystość przestrzeni międzyzębowych oraz znacznie ułatwi życie posiadaczom aparatów ortodontycznych. Na czym polega działanie irygatora do zębów? Irygator kształtem przypomina szczoteczkę elektryczną, z tym że z główki wypuszczany jest strumień wody pod ciśnieniem. Technologia Oxyjet, zastosowana w irygatorach Aquacare, wzbogaca wodę w mikropęcherzyki powietrza, które skutecznie rozbijają i usuwają zanieczyszczenia z trudnodostępnych miejsc. Irygator jest znacznie łagodniejszy, a zarazem bardziej skuteczny niż nić dentystyczna, która może powodować dyskomfort przy nadwrażliwości dziąseł. Irygator dodatkowo wypłukuje bakterie oraz delikatnie masuje dziąsła, co jest szczególnie zalecane osobom borykającym się z chorobami dziąseł lub przyzębia. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku