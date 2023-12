Kończy 25 lat. Dziś jest ikoną mody, a kiedyś? To trzeba zobaczyć

Julia Wieniawa przeszła prawdziwą modową metamorfozę

Wieniawa ma na swoim koncie kilka wręcz ikonicznych stylizacji. Parę lat temu pokazała się na przykład w srebrnej mini z lejącym się dekoltem, która jednocześnie połyskiwała i prześwitywała. Była to widoczna inspiracja lookiem Paris Hilton z jej 21. urodzin. Polska gwiazda udowodniła w ten sposób, iż dobrze wie, co działo się niegdyś w popkulturze i nie jest na to obojętna.