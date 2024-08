Kończy 44 lata. Tak dziś wygląda filmowy Kevin

Macaulay Culkin urodził się 26 sierpnia 1980 roku w Nowym Jorku. Zadebiutował, mając zaledwie cztery lata. Należał do najpopularniejszych dziecięcych gwiazd. Rola w filmowych hitach, jak "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku", przyniosła mu sławę i rozpoznawalność. Niestety za popularność zapłacił wysoką cenę. Wpadł w złe towarzystwo, a wraz ze sławą przyszły też używki.

Ojciec traktował go jako sposób na zarobienie pieniędzy. - Nigdy nie pytał mnie, czy mam ochotę w czymś zagrać albo co myślę o scenariuszu - opowiadał aktor.

