Ma jasno określone poglądy. Oto co mówi o Kościele

Renata Dancewicz: Zrozumiałam, że nie wierzę w Boga

Renata Dancewicz deklaruje się jako ateistka. Decyzję o zaprzestaniu uczęszczania do kościoła podjęła już we wczesnym wieku, choć początkowo ukrywała to przed wierzącymi członkami rodziny. Jak wielokrotnie tłumaczyła w wywiadach, nie chciała być jednak częścią instytucji, u której zaczęła zauważać wiele niesprawiedliwości.