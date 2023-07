Kończy 73 lata. Mało kto wie, z kim jest związany

Poznali się przez przypadek

Swoją przyszłą żonę poznał w 1978 roku. Początkowo był studentem Wojskowej Akademii Technicznej na wydziale cybernetyki, jednak od zawsze bardziej niż do nauki, ciągnęło go do muzyki. W trakcie Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie Jacek Cygan postanowił wystąpić wraz ze swoim zespołem Nasza Basia Kochana. To właśnie tutaj po raz pierwszy ujrzał swoją przyszłą wybrankę.