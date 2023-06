Wysłała SMS-a do żonatego. Wypłynęła treść wiadomości

Ostatnio aktorka została zaproszona na wywiad do Radia Zet, aby opowiedzieć o występach kabaretowych. Kołaczkowska została także zapytana o rzeczy prywatne. W trakcie rozmowy padło pytanie o wysyłanie wiadomości do złego adresata. Kołaczkowska przyznała, że zdarzyła się jej dość niefortunna wpadka i wysłała SMSa do nieznanej osoby.