Konflikt między dwiema potężnymi rodzinami pogrążył Polskę. Czy zaczęło się od tak śmiesznie drobnego incydentu?

Jego pretensje podsycali adwersarze Poniatowskich, do tego stopnia, że Tarło przeistoczył się w śmiertelnego wroga Familii. Pisał do króla listy, oskarżając Brühla o faworyzowanie Czartoryskich, rozsyłał manifesty do wojewodów obwiniające księcia Augusta o zamach na wolności szlacheckie. Do tego doszła historia w stylu "niebezpieczne związki" po polsku, której pierwszy akt rozegrał się 17 stycznia 1743 roku na balu u marszałka Franciszka Bielińskiego wydanym z okazji rocznicy koronacji Augusta III.