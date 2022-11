Konflikt między Janachowską i Smaszcz narasta. Ibisz nie mógł dłużej milczeć

Konflikt między Izabelą Janachowską i Pauliną Smaszcz – o co poszło?

Paulina Smaszcz odniosła się do tych słów w podcaście Anny Zejdler. – Co to są za ekspertki? (…) Iza Janachowska, która wychodzi za mąż za milionera, czyli strzela sobie z nim dzidziusia, a on opuszcza żonę, która jest w średnim wieku? – powiedziała. Wtedy czara goryczy się przelała. Izabela Janachowska wystosowała na Instagramie długie oświadczenie, w którym zwróciła się do Smaszcz.