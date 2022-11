Paulina Smaszcz o Kurzajewskim. Mówi, na co zasługuje

Paulina Smaszcz poznała Kurzajewskiego w 1996 roku w Zakopanem. We wrześniu tego samego roku wzięli ślub. Byli małżeństwem do 2020 roku, a owocem ich związku są dwaj synowie - Franciszek i Julian. Chociaż od lat nie są razem, dziennikarka w swoich mediach społecznościowych odnosi się do związku swojego byłego męża z Katarzyną Cichopek.