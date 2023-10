Koniec plotek o kryzysie w związku. Edyta Golec dodała wymowne zdjęcia

Kilka dni temu w mediach mówiono, że u jednego braci Golec pojawiły się problemy w związku. Do plotek przyczynił się również udział bratanicy muzyków w programie Agaty Młynarskiej. Swoją wypowiedzią Bogna Golec dolała oliwy do ognia, jednak Łukasz i Paweł szybko pospieszyli z wyjaśnieniami, mówiąc, że ich żony ciągle wyjeżdżają bez nich. Teraz żona jednego z bliźniaków postanowiła wrzucić do sieci zdjęcia, które mówią wszystko.