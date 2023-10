Koniec śledztwa w Trzcinicy. Parafianie "nie muszą już pilnować żon"

W 2021 roku do księdza zgłasza się mężczyzna, którego żona wdała się w romans z księdzem Wiesławem C. Małżeństwo rozpadło się, jednak proboszcz zapewniał, że "żadnego seksu nie było". Wkrótce do mediów trafiają nagie zdjęcia księdza, a o skandalicznym zachowaniu dowiaduje się cała Polska.Były mąż kochanki proboszcza zgłosił sprawę do kurii w Kaliszu. Zostawił także wydruki znalezionych rozmów i zdjęcia - jedno jego żony, drugie - półnagiego księdza.