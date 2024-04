Koniec z brązowiejącymi tujami. Domowy oprysk szybko je uratuje

Innym powodem żółknięcia lub brązowienia igiełek jest problem z ich nawadnianiem. Tuje posiadają płytki system korzeniowy, co sprawia, że są wrażliwe na nadmiernie wysuszone podłoże. Deficyt wody prowadzi do wysychania gałęzi, a w najgorszych przypadkach do wysychania całej rośliny. W związku z tym systematyczne podlewanie jest obowiązkowe, szczególnie podczas gorących dni. Aby zminimalizować parowanie wody, ziemię wokół krzewów można pokryć korą, co pozwoli utrzymać glebę wilgotną przez dłuższy czas. Wystrzegaj się też nadmiernego podlewania, ponieważ może to doprowadzić do gnicia korzeni.