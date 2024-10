Spryskaj progi. Żadna mysz więcej nie wejdzie

Jesienią, kiedy temperatura spada, myszy stają się niechcianymi lokatorami w naszych domach. Szukają ciepła i pożywienia, a ich obecność nie tylko przeszkadza, ale może być groźna dla naszego zdrowia. Gryzonie przenoszą różne choroby, niszczą żywność i mogą spowodować poważne uszkodzenia elektroniki. Istnieje jednak prosty sposób na pozbycie się tych nieproszonych gości – i to za pomocą kosmetyku , który każdy z nas ma w domu.

Jesień i zima to okres, kiedy myszy szczególnie chętnie szukają schronienia w naszych domach. Ciepło, wilgoć i łatwy dostęp do pożywienia sprawiają, że nasze mieszkania stają się dla nich prawdziwym rajem. Ale jak rozpoznać, że mamy nieproszonego gościa?

Myszy to nie tylko uciążliwi lokatorzy, ale też poważne zagrożenie dla naszego zdrowia i mienia. Oto kilka przykładów szkód, jakie mogą wyrządzić:

