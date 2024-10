Mrówki faraona w polskim mieście. Jak się ich pozbyć?

Ok, rozumiem

Mieszkańcy Wrocławia mierzą się z uporczywym problemem. "Rok w rok to samo… Faraonki. Poprzednim razem tylko my zgłosiliśmy w spółdzielni problem jeśli chodzi o naszą klatkę" - poskarżyła się w sieci mieszkanka miasta. W jaki sposób zażegnać problem z owadami?

Roznoszą jedzenie, wpadają do sypkich produktów, ze względu na swoje rozmiary, mogą się przedostać dosłownie wszędzie. Mrówki, które wprowadziły się do naszego domu, stanowią uporczywy problem. Lokują się w kuchniach i spiżarniach, gdzie mają dostęp do pożywienia.

W mediach społecznościowych na pewnej grupie pojawił się wpis Wrocławian, którzy zauważyli w swoich mieszkaniach oraz na klatkach mrówki faraona.

"Poprzednim razem tylko my zgłosiliśmy w spółdzielni problem jeśli chodzi o naszą klatkę. Teraz nawet nie zgłaszam, bo pewnie znowu nikt nie zareaguje. Jakieś skuteczne metody? Poprzednim razem sprawdziły mi się tzw. pułapki na faraonki. Ale teraz, póki co ich unikają" - tłumaczyła mieszkanka jednego z wrocławskich osiedli, którą zacytował portal wroclaw.eska.pl.

Jak pozbyć się mrówek domowymi sposobami?

"Faraonki" szybko się rozmnażają, dlatego gdy tylko je zauważymy, zadziałajmy od razu. Inaczej może nam powstać sporych rozmiarów kolonia, którą usunąć będzie bardzo trudno. Pierwszym krokiem będzie znalezienie gniazda owadów.

Jeżeli mrówki zalęgły się poza naszym mieszkaniem, rozsypmy na ich ścieżkach wędrówek sól, cynamon lub gałązki ostróżki. Owady te wyjątkowo nie lubią się z zapachami tych roślin. Cennym działaniem zapobiegawczym, jeżeli wiemy, że mrówki pojawiły się w okolice, będzie posypanie framug drzwi i okien wymienionymi produktami.

W sytuacji, gdy gniazdo znajduje się w naszym domu, pierwszą metodą na pozbycie się problemu, będzie zalanie mrowiska wrzątkiem lub specjalnymi preparatami na mrówki. Jeżeli jednak gniazdo jest w miejscu dla nas niedostępnym, wypróbujmy domową metodę z gotowanym żółtkiem.

Kiedy ugotujemy żółtko, w jego środku umieszczamy truciznę np. boraks. Środek powinien zająć 1/10 objętości żółtka. Mrówki powinny same skonsumować jajeczną truciznę. Boraks sprawi, że owady będą się wysuszać. Żółtko wykładajmy w miejsca ucztowań mrówek co kilka dni.

Inną skuteczną metodą na faraonki jest domowa mikstura, powstająca w wyniku zmieszania dwóch szklanek cukru, dwóch łyżek kwasu bornego oraz dwóch łyżek boraksu. Do składników dodajemy szklankę gorącej wody i wszystko gotujemy przed trzy minuty. Po tym czasie przelewamy powstały płyn do butelki. Następnie co kilka dni wylewamy porcję płynu na niewielki talerz, który musi zostać ustawiony w miejscu, gdzie często widzimy problematyczne owady. Proces powtarzamy, aż mrówki całkowicie znikną.

