Koniec z rutyną. Bielizna z "bajerem", która ożywi wiosenne dekolty

Bieliźniane paski, wstawki, falbanki, panele dekoracyjne, hafty, sprzączki, koronki i tiul to delikatne akcenty, z których powstają prawdziwe cudeńka. Bez względu na to, jaki rozmiar nosisz – warto skusić się na fantazyjne cacko. Możesz nawet zrezygnować z biżuterii i zastąpić ją biustonoszem w wyjątkowym stylu i... wcale go nie pokazywać.

Zmysłowa bielizna w oryginalnym stylu? Wystarczy jeden detal Źródło: Adobe Stock

Nie tylko nudny stanik - odważ się na więcej Klasyczny stanik stał się nudny? Szukasz inspiracji, która doda stylizacjom seksapilu i sprawi, że zwykły strój nabierze "pazura"? Jedną z kontrowersyjnych, ale oryginalnych inspiracji jest bielizna z ozdobami na dekolcie, plecach albo w zwieńczeniu miseczek czy opaski. Przez długi czas dekoracją bielizny był głównie kolor albo wzór materiału, z których ją uszyto, z czasem ozdobne stały się także ramiączka, które można było dokupić osobno, aby odmienić biustonosz, który już nam się znudził. Inspiracji jest jednak więcej... Taką bieliznę z "niespodzianką" kupisz zarówno w standardowym rozmiarze, jak i wersji dla kobie to pełniejszych kształtach, która uwzględni odpowiedni krój miseczki, komfortową opaskę i szerokie, stabilne ramiączka. Odważ się... Zbyt odważnie? Dla niektórych zapewne tak, ale jeśli z taką bielizną jeszcze nie eksperymentowałaś, postaw na zestaw w wersji total black i zacznij od delikatnego akcentu. Jeśli taki biustonosz nie będzie kolorystycznie się wyróżniał, efekt będzie łagodniejszy niż zestawienie np. rzucającej się w oczy czerwieni na ciemnym tle. Tak intymny element garderoby nie musi być widoczny, chyba, że taki był nasz zamiar. O alternatywę dla zwykłych staników i majtek warto zadbać dla własnej przyjemności, choćby nawet miała tkwić pod swetrem. Z szuflady z bielizną wieje nudą? Już nie Dla jednych kicz i tandeta, dla innych zmysłowa inspiracja. Zdania są podzielone, ale jedno jest pewne: ozdobny akcent nad biustem nadaje wyjątkowo kobiecego charakteru bieliźnie i efektownie ją zdobi. Warto urozmaicać tę część garderoby i śmiało sięgać po ciekawą bieliznę, oczywiście pod warunkiem, że okazja na to pozwala, bo w pracy czy na rodzinnym obiedzie takiej bielizny się nie pokazuje. Takich modeli trudno szukać na zwykłych stoiskach z bielizną, ale jej unikalny charakter nie pozwala o sobie zapomnieć. Podgrzewamy atmosferę Jeśli dotąd nie nosiłaś koronkowej, przezroczystej lub mocno wyciętej bielizny, na początku poczujesz pewien dyskomfort. Koronowe stringi nosi się nieco inaczej niż bawełniane, zabudowane bokserki. To samo dotyczy biustonosza, który nawet w oryginalnej wersji powinien zapewniać nam pełen komfort. Dobry pomysł na początek bieliźnianej rewolucji w garderobie to np. seksowna bielizna w stonowanym kolorze: cielista, lawendowa lub różowa. Taka seksowna, ale i subtelna bielizna będzie idealna na wypróbowanie czegoś z górnej półki, a kiedy już przekonamy się do śmielszych fasonów – możemy wybrać zmysłową, klasyczną czerwień.