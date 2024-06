Koniec z szorowaniem patelni. Wystarczy cola i skorupki po jajach

Przypalenia na patelni to częsty problem, który pojawia się nawet u najlepszych gospodyń. Na szczęście istnieje prosty i skuteczny sposób na ich usunięcie, który wykorzystuje składniki, które prawdopodobnie masz już w swojej kuchni – skorupki jajek i gazowany napój, jakim jest cola.

Jeśli więc przygotowujesz jajecznicę lub inny posiłek z wykorzystaniem jaj, nie wyrzucaj ich skorupek, lecz zachowaj na później. Być może przydadzą ci się szybciej, niż myślisz.

Skorupki jaj i cola pomogą ci pozbyć się brudu

Założę się, że nigdy nie pomyślałaś lub pomyślałeś, aby połączyć te dwa składniki. W końcu co wspólnego może mieć cola ze skorupkami jaj? Okazuje się, że dzięki tym dwóm produktom w kilka chwil pozbędziesz się przypaleń z patelni i garnków.

Co należy zrobić? Na samym początku umieść skorupki po 5 jajkach w misce. Zanim dodasz napój, warto nieco je rozkruszyć. Następnie dodaj 200 ml coli. Nie przejmuj się jeśli nieco wygazowała. Teraz zblenduj całość tak, aby skorupki zmieliły się na drobny pył. Gdy uzyskasz taki efekt, przelej miksturę do wyższego naczynia. Dodaj 100 ml płynu do mycia naczyń oraz 100 ml wody. Możesz również dodać łyżeczkę sody dla wzmocnienia mieszanki, jednak uważaj, ponieważ może mocno się spienić.

Całość wymieszaj i przelej do butelki z pompką. Tak przygotowany płyn do mycia przypalonych patelni trzymaj blisko zlewu. Połączenie skorupek jajek, coli, płynu do mycia naczyń i wody stworzy niezwykle skuteczny środek do czyszczenia przypalonych garnków.

Ta domowa mikstura z łatwością usuwa uporczywy brud, tłuszcz i przypalenia z metalowych powierzchni, z którymi inne środki sobie nie radzą. Należy jednak unikać stosowania jej na delikatnych powierzchniach teflonowych, które mogą zostać zarysowane przez cząstki skorupek.

