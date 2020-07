WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 4 weselekoronawiruskontrolereżim sanitarny Katarzyna Dobrzyńska 2 godziny temu Kontrole na weselach? Pary młode mają już dość obostrzeń Odwołane uroczystości, zachowywanie odległości, maseczki w kościele odpowiednie ustawienie rodziny, okrojone listy gości – to tylko kilka wariacji, z którymi musiały mierzyć się pary młode. Im bliżej do wesela, tym więcej nerwów i znaków zapytania, szczególnie po ostatnim wystąpieniu wiceministra zdrowia. "Szkoda, że takich obostrzeń nie było na wiecach wyborczych" – zauważyła Anna. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kontrole na weselach. Pary młode mają dość nowych obostrzeń (123RF) Dzisiaj, aby para młoda mogła zorganizować wesele, musi dostosować się do kilku zasad reżimu sanitarnego: ogranicz liczbę gości zgodnie z aktualnymi przepisami - na dzień 3.06.2020 maksymalna liczba uczestników imprezy to 150 osób

poinformuj gości i obsługę, że w imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji,

ogranicz spotkania i narady wewnętrzne

postaraj się, aby przy stoliku siedziały razem osoby z tej samej rodziny lub z jednego gospodarstwa domowego

zapewnij płyn dezynfekcyjny w sali jadalnianej i przy toaletach

dostosuj liczbę kelnerów do liczby gości; 1 kelner na nie więcej niż 15 osób. Dany stół powinien być obsługiwany przez tego samego kelnera lub przez ten sam zespół kelnerski. Prof. Krzysztof Simon o tym, gdzie się zakażamy koronawirusem. "Na wesele bym nie poszedł" Niestety w ostatnim czasie wesela stały się nowymi ogniskami zakażeń. Dlatego wiceminister zdrowia Waldemar Karaska w rozmowie z Money.pl zaznaczył, że pary młode muszą być przygotowane na zmianę obowiązujących przepisów. - Rzeczywiście, wesela czy duże imprezy rodzinne, są miejscami, gdzie pojawiały się ogniska, dlatego chcemy, aby te restrykcje, które są, były przestrzegane. Chcemy, aby to było egzekwowane. Jeśli będzie się to nasilało, być może trzeba będzie zmniejszyć liczbę osób. Choć znaczenie ma tu akurat kubatura pomieszczenia, więc to, jak te osoby rozsadzić, w jakiej odległości powinny przebywać. Będziemy wymagali, aby były większe odstępy i lepsza wentylacja. Te restrykcje muszą być srogie. Apeluję, aby organizatorzy imprez przestrzegali zaleceń. Nie chciałbym być na miejscu pary, której jedynym wspomnieniem z wesela jest koronawirus – mówił polityk. "Dajcie nam spokój" Takie wiadomości nie bawią młodych, którzy od początku pandemii zmagają się z niezdecydowaniem i niepewnością. Kiedy na jednej z grup facobookowych zapytałam o pomysł dodatkowych kontroli na weselu, odzew był duży i jednogłośny: "dajcie już spokój, my chcemy tylko się pobrać". Z takiego założenia wychodzi również Anna, która przed ołtarzem stanie 15 sierpnia. Chociaż, jak sama mówi o sobie, nie jest typem kobiety, która od dziecka marzyła o białej sukni, to ma już dosyć niepewności zarówno ze strony prawnej, jak i zachowania gości. – Teraz na końcówce jest trochę nieprzyjemnych sytuacji, bo goście potwierdzają obecność, a za chwile rezygnują, albo na odwrót. Niekończąca się praca – relacjonuje. Jaki jest powód nieobecności? Wirus. – Tłumaczą, że to duże ryzyko. A wirus dotyczy każdego aspektu życia. Czy to starania się o dziecko, czy wyjazdu z rodziną, albo zwykłej obawy o swoje zdrowie. Dlatego nikogo nie namawiamy, nie obrażamy się, rozumiemy i szanujemy decyzje naszych gości – zaznacza 34-latka. Jednak są decyzje, których warszawianka nie może zrozumieć. Tych, które podejmują rządzący. Kiedy przeczytała o pomyśle wprowadzenia kontroli na weselach, była oburzona. – Myślę, że państwo idzie na łatwiznę. Skontrolować wesele, gdzie jest ograniczona liczba osób, które łatwo zidentyfikować z nazwiska, to łatwa sprawa. A co z imprezami masowymi, gdzie wstęp jest wolny?– pyta retorycznie. – Obawiam się, że może to pójść w szukanie na sile nieprawidłowości, bo kasa państwa jest pusta i trzeba szukać wpływów. Kto się boi, nie idzie na wesele. Pozostali zachowują normalne środki ostrożności i wszystko będzie ok. Bardzo szkoda, że sanepid i policja nie wyczuwali się tak w role na wiecach wyborczych. Przedwyborami potrzebne były głosy ludzi, to bardzo szybko zaczęli odmrażać gospodarkę. Teraz ludzie są już niepotrzebni, wiec robią, co chcą – zauważa kobieta. Anna nie wyobraża sobie, jak miałby wyglądać kontrole na salach weselnych. Pojawia się wiele pytań. Kto będzie obciążony karą? Młodzi czy właściciel sali? Jakie nowe przepisy wejdą w życie? Kto będzie dokonywać kontroli? Czy to będzie obowiązek? "Jeden z najważniejszych dni w moim życiu, będzie wymęczony" Na te odpowiedzi czeka również Natalia, która do ostatniej chwili wstrzymywała się z rozdaniem zaproszeń. – Zaproszenie to już najmniejszy dla mnie kłopot. Od początku roku przeszliśmy już przez wszystkie fazy. Od myśli o odwołaniu ślubu przez przełożenie. Nadal nie wiem, czy wszystko się uda, bo ślub jest w październiku – opowiada 24-latka. Przyszła panna młoda co jakiś czas sprawdza najnowsze doniesienia. Boi się, że druga fala wirusa, albo przepisy prawne uniemożliwią jej radość z tego najważniejszego dnia. – Do ślubu i wesela przygotowywaliśmy się ponad 2 lata. Cieszyłam się nawet przy wybieraniu papieru na zaproszenia, a teraz jestem tym wykończona. Mam wrażenie, ze już mi nie zależy na szczegółach. Teraz myślę, aby tylko wziąć ślub i żeby nikomu z moich gości się nic nie stało – mówi załamana. Jeśli chodzi o kontrolę Natalia mówi jasno. – Jeśli mają ochotę wejść na salę i policzyć gości, to zapraszam. Mam nadzieję, że zrobią to samo w klubach, na plażach, w parkach wodnych. A w kawiarniach i restauracjach z miarą sprawdzą, czy są zachowane odległości. Tam jest większy przemiał ludzi i myślę, że nikt o maseczkach nawet nie wspomina – apeluje. – Na początku miałam jakieś poczucie niesprawiedliwości, ale teraz to jest mi tylko przykro, że jeden z najważniejszych dni w moim życiu będzie taki wymęczony – podsumowuje. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze