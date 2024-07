Kontrolerzy biletów szarpali pasażera. Jest oświadczenie władz miasta

26 lipca na Facebooku jedna z użytkowniczek opublikowała nagranie z autobusu, który jechał w kierunku placu Kościuszki. Film w ciągu kilkunastu godzin zdobył ponad 300 tys. wyświetleń oraz tysiące komentarzy. Na nagraniu widać, jak jeden z kontrolerów chwycił za szyję pasażera i pociągnął go w dół. Miała być to reakcja na brak okazania ważnego biletu, a także wypowiedź siedzącego na fotelu autobusowym mężczyzny.

Na nagraniu słychać niewyraźne wypowiedzi pasażera, jedyne co można zrozumieć to "wypad, człowieku" oraz słowo "gleba". Wtedy kontroler złapał pasażera za szyję i próbował go obezwładnić. Przerażona pasażerka zaczęła krzyczeć. Mężczyźnie udało się uwolnić, ale inny kontroler zablokował mu wyjście z autobusu. Wywiązała się między nimi awantura. Na filmie widoczne są twarze uczestników zdarzenia, dlatego nie będziemy go publikować.