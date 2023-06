Kontroluj cukier i wagę jak Akkermansia muciniphila

Do bardzo obiecujących wniosków dotyczących zarówno zaburzeń metabolicznych, jak i otyłości i cukrzycy typu 2 doszli badacze z zespołów naukowych badających zależność między wymienionymi chorobami a zaburzeniami mikrobioty jelitowej. Badania kliniczne wykazały, że dzieci i dorośli cierpiący na otyłość mają zmniejszoną liczebność bakterii Akkermansii muciniphili.[11] Badania dowodzą także, że zaburzenia metaboliczne, w tym: cukrzyca typu 2, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) oraz choroby sercowo-naczyniowe, są związane ze zmniejszeniem liczebności bakterii Akkermansia.[12] W ramach badań klinicznych jednej grupie uczestników przez 3 miesiące podawano Akkermansii muciniphili, druga grupa otrzymywało placebo. Okazało się, że w porównaniu z placebo, suplementacja A. muciniphila poprawiła wrażliwość na insulinę, zmniejszyła insulinemię, zmniejszyła poziom stężenia cholesterolu całkowitego w osoczu i przyczyniła się do spadku masy ciała.[13] Wnioski z badań są więc następujące: osoby z zaburzeniami metabolicznymi mają zaburzoną mikrobiotę, a jej przywrócenie nie tylko przywraca wrażliwość na insulinę, ale pomaga też kontrolować wagę. Co więcej, badania dowodzą, że zachodzi korelacja między otyłością a zwiększoną przepuszczalnością jelit. Taka zwiększona przepuszczalność może prowadzić do stanu zapalnego. Bakterie A. muciniphila, podobnie jak probiotyki przywracają błonie jelitowej odpowiednią warstwę śluzu i dzięki temu poprawiają jej integralność, dzięki czemu stan zapalny w jelitach zmniejsza się, co z kolei prowadzi do spadku stężenia lipopolisacharydu bakteryjnego (LPS) w wątrobie i mięśniach (co wiąże się również ze zmniejszeniem ogólnoustrojowego stanu zapalnego, towarzyszącego chorobom metabolicznym). Badania udowadniają, że A. muciniphila może przylegać do nabłonka jelitowego i ma zdolność do naprawy uszkodzonej bariery jelitowej.[14]