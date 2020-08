Konturowanie twarzy korektorem. Czy korzystałaś z tego nietypowego sposobu makijażu?

Piękny makijaż w połączeniu z doskonałym konturowaniem twarzy sprawia, że wydobywamy najlepsze zalety naszej urody. Czy słyszałaś o konturowaniu twarzy korektorem? Choć brzmi to dosyć dziwnie, jak się okazuje ma to sens, a przy okazji jest znacznie prostsze niż inne możliwe techniki. Jeśli marzysz o perfekcyjnym wymodelowaniu twarzy, ale nie chcesz tracić na to czasu, skorzystaj z tego prostego triku.

Konturowanie twarzy korektorem jest prostsze, niż myślisz. (123RF)