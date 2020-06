Jak malować brwi cieniem? Ważne zasady, które ułatwią codzienny makijaż

Malowanie brwi cieniem wcale nie jest takie trudne, a na dodatek zapewnia znacznie naturalniejszy efekt niż użycie kredki czy pomady . Jeśli marzysz o tym, aby twoje włoski zyskały na wyrazistości, a przy tym zależy ci na delikatnym rezultacie, koniecznie przekonaj się do cieni do brwi . Sprawdź, w jaki sposób najlepiej malować brwi cieniem i wypróbuj makijaż na sobie.

Jak malować brwi cieniem – od czego zacząć?

Chcąc wypróbować malowania brwi cieniem, przede wszystkim wyznacz odpowiedni dla siebie kształt łuku brwiowego. Wybierz ołówek albo kredkę i przyłóż jeden jej koniec do skrzydełka nosa, natomiast drugi do wewnętrznego kącika oka – tym sposobem wyznaczysz początek brwi. Następnie skieruj ołówek/kredkę od skrzydełka do zewnętrznego kącika oka, aby otrzymać koniec brwi. Dzięki tej prostej metodzie szybko i skutecznie przeprowadzić makijaż brwi za pomocą cieni.