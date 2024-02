Kopalnia "witaminy młodości". Ten egzotyczny składnik wygładza i zmiękcza

Olejek babassu w kosmetykach do twarzy

Olej babassu dodany do kremów do twarzy ma za zadanie zmiękczyć naskórek i zabezpieczyć go przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Dzięki dużej zawartości witaminy E zwanej witaminą młodości, wyciąg z babassu przydaje się w kremach przeciwzmarczkowych i do cery dojrzałej. Wraz z innymi składnikami o działaniu anti-ageing, jak np. kwasem hialuronowym, czy olejem z kiełków pszenicy odżywia i poprawia kondycję dojrzałej cery, ujędrnia i uelastycznia.