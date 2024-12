"Pił już od rana". Wziął sobie do serca słowa lekarzy

Marek Jackowski urodził się 11 grudnia 1946 w Starym Olsztynie. Jest jedną z największych legend polskiego rocka. Choć zespół Maanam jest głównie kojarzony z Korą, większość utworów zostało skomponowanych przez muzyka. Zespół funkcjonował przez ponad 30 lat i odnosił sukcesy. Wielu z nas do dziś nuci największe przeboje. Niestety, w 2008 roku doszło do jego rozpadu w atmosferze skandalu.

Marek Jackowski trzykrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Był żonaty z Olgą (Korą), Katarzyną i Ewą. Najbardziej medialne jednak było małżeństwo z liderką Maanamu. Muzyk i wokalistka pobrali się w 1971 roku, jednak w ich życiu cały czas "kręcił się" ktoś trzeci . Towarzyszył im Kamil Sipowicz, nazywany "przyjacielem rodziny". To on jest ojcem syna piosenkarki - Szymona, którego Jackowski pomagał wychować.

W 2008 roku świat obiegła wiadomość o rozpadzie zespołu Maanam, co było prawdziwym szokiem dla fanów. Wyszło na jaw, że doszło do poważnego konfliktu między muzykiem a Korą, a w konsekwencji grupa rozwiązała się w nie najlepszej atmosferze.

Jego uzależnienie od alkoholu trwało aż do 1989 roku, kiedy to zaczął borykać się z długami i problemami zdrowotnymi. Lekarze ostrzegali go, że jeśli nie przestanie pić, nie będą w stanie uratować jego życia. To zmusiło go do podjęcia stanowczych kroków. Zaczął uczęszczać na spotkania AA. Ważną rolę odegrała również wiara.