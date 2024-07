Mieszkała u zakonnic. Ujawniła, co robił jej ksiądz

Mija sześć lat od śmierci Kory, czyli Olgi Sipowicz. Wokalistka zespołu Maanam zmarła 28 lipca 2018 roku. Zanim odeszła, przez kilka lat walczyła z rakiem jajnika , który dał przerzuty do otrzewnej. Pomimo chemioterapii nie udało się jej uratować.

Jej dzieciństwo również nie było usłane różami. Kora wielokrotnie podkreślała, że starała się zepchnąć traumatyczne wspomnienia na dno pamięci. W wieku czterech lat, gdy jej mama zachorowała na gruźlicę, przyszła gwiazda muzyki trafiła do placówki prowadzonej przez siostry zakonne. Tam doświadczyła przemocy fizycznej i psychicznej .

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!