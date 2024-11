Opowiedziała o ostatnim spotkaniu z Korą. "Wbijałam sobie pazury w uda"

Kora zmarła 28 lipca 2018 roku w otoczeniu rodziny i przyjaciół. We wcześniejszych latach walczyła z rakiem jajnika z przerzutami do otrzewnej. Przeszła kilka operacji i chemioterapii. Osiągnęła nawet remisję choroby, ale stan jej zdrowia nagle drastycznie się pogorszył.

– Przyjechałam z siatami, żeby coś ugotować, żeby jej pomóc, żeby ją otulić sobą. Tymczasem Kora powiedziała, że to ona gotuje. Siedziałam więc grzecznie w kuchni i widziałam, jak ona robiła dla mnie kolejne wspaniałe dania – wspominała.

